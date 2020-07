Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in België is vandaag met 207 gestegen. Het is de elfde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen in het land is gestegen. Gemiddeld gezien werden de afgelopen week 143 nieuwe besmettingen per dag gemeld, schrijft De Standaard De Veiligheidsraad van het land komt vandaag versneld samen om de situatie te bespreken. Belgische epidemiologen spreken van "een begin van een tweede golf" in het land.