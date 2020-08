Allereerste coronabesmetting op Vlieland

Weer 13 nieuwe besmettingen in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland zijn zondag 13 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Twaalf daarvan horen bij het cluster dat vorige week is ontdekt in de stad Auckland. Het was toen voor het eerst in 102 dagen dat een coronabesmetting werd vastgesteld.



De andere ontdekte besmetting is van een reiziger die in het buitenland is geweest. Hij zit inmiddels in quarantaine.



In totaal zijn nu 69 mensen in Nieuw-Zeeland actief besmet met het coronavirus.