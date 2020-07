Coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving in de afgelopen week 987 meldingen over personen die positief op het coronavirus zijn getest. Bij de update van vorige week ging het nog om 534 nieuwe besmettingen.



Ook zijn negentien coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, drie meer dan in de voorgaande week. Zeven COVID-19-patiënten zijn overleden, één meer dan een week eerder. "Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland", zegt het RIVM over de cijfers.



Verspreid over het land zijn lokale uitbraken. Het gaat hier in de meeste gevallen om leden van hetzelfde huishouden. Ook worden 23 besmettingen gelinkt aan een café in Hillegom. Dit aantal kan nog verder oplopen.