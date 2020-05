RIVM: 'Vakantie in buitenland moet kunnen'

Het RIVM voorziet weinig problemen als Nederlanders komende zomer in een beperkt aantal landen op vakantie gaan. De regering komt komende week met een officieel advies, terwijl landen als Frankrijk en Italië de grenzen weer opengooien voor toeristen.



"Als je gewoon kijkt wat de kans op besmetting is, dan zal dat weinig uitmaken in Nederland of in Frankrijk", zegt Jacob Wallinga van het RIVM zaterdag tegen de NOS. "De essentie blijft dat je dezelfde regels aanhoudt als in Nederland, plus eventueel de aanpassingen", legt Jaap van Dissel uit. "Dat als Spanje of Duitsland aangeven dat je in de supermarkt ook een mondkapje moet dragen, en een Hollander zegt: 'Ik kom uit Holland, voor mij geldt dat niet'. Daar kan hij een probleem mee krijgen."