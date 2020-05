Zuid- en Midden-Amerika nieuwe brandhaard volgens WHO

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft Zuid- en Midden-Amerika als nieuwe brandhaard van het coronavirus bestempeld. In het continent zijn inmiddels bijna 2,5 miljoen besmettingen bevestigd en ligt het dodental boven de 143.000. De WHO verwacht dat die cijfers tot en met augustus flink zullen blijven stijgen.



Vooral in Brazilië grijpt het virus rap om zich heen, met tot nu toe bijna 378.000 besmettingen en bijna 24.000 doden. Ook zijn er grote zorgen over de uitbraken in Peru, Chili, El Salvador, Guatemala en Nicaragua.



"De regio is het epicentrum van de pandemie geworden", aldus Carissa Etienne, directeur van de Zuid-Amerikaanse tak van de WHO. "Het is nog lang geen tijd om de maatregelen te versoepelen, deze pandemie gaat nog lang duren."