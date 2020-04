99-jarige 'Captain Tom' eregast bij opening ziekenhuis

Dodental Italië lager dan in afgelopen vijf dagen

Het totale aantal doden in Italië als gevolg van het coronavirus is opgelopen met 482 en dat is een minder grote stijging dan in de afgelopen vijf dagen. De afgelopen maand kwam het maar een keer voor dat het aantal sterfgevallen lager was dan in de afgelopen 24 uur en dat was op 12 april (431 doden).



Het totale aantal doden in Italië staat nu op 23.277 en daarmee is het nog altijd het zwaarst getroffen land in Europa. Alleen in de Verenigde Staten overleden meer coronapatiënten.



Dodental Italië per dag in afgelopen week:

18 april: 482

17 april: 575

16 april: 525

15 april: 578

14 april: 602

13 april: 566

12 april: 431