Eerste lokale coronabesmetting in Taiwan sinds april

In Taiwan is dinsdag de eerste lokale coronabesmetting sinds april vastgesteld. Volgens de autoriteiten is de vrouw waarschijnlijk door een Nieuw-Zeelandse piloot besmet. De man is een vriend van haar.



De gezondheidsdiensten in Taiwan zijn begonnen met een groot onderzoek. 167 mensen zullen worden getest, omdat ze met de vrouw in contact zijn gekomen.



De regering heeft ook een lijst vrijgegeven met alle plekken waar de piloot is geweest, omdat hij niet al zijn contacten had doorgegeven. Mensen die op dezelfde locaties als de piloot zijn geweest, moeten hun gezondheid in de gaten houden. De Nieuw-Zeelander testte zondag positief toen hij in de Verenigde Staten was aangekomen.



Taiwan heeft 771 coronabesmettingen vastgesteld en dan met name bij reizigers. Zeven mensen in het land zijn overleden aan COVID-19.