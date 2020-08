Onderzoek: 2,5 procent van Italiaanse bevolking heeft antistoffen aangemaakt

Bijna anderhalf miljoen Italianen (2,5 procent van de bevolking) hebben antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld. Dat aantal is zes keer zo hoog als de officiële cijfers, blijkt uit een enquête van het statistische onderzoeksbureau Istat. Het onderzoek is in samenwerking met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid uitgevoerd.



Het onderzoek is gebaseerd op antistoffentests onder 64.660 mensen en toont duidelijke regionale verschillen aan. Zo heeft 7,5 procent van de inwoners van de zwaarst getroffen noordelijke regio Lombardije antistoffen aangemaakt, tegenover 0,3 procent van de inwoners op Sicilië.

Ook blijkt uit de enquête dat 30 procent van de mensen met antistoffen asymptomatisch was.



Volgens de officiële cijfers zijn in Italië 248.229 mensen met het coronavirus besmet (geweest) en 35.166 coronapatiënten overleden.