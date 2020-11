89 minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalt

Voor het eerst sinds begin september is het gemiddeld aantal Belgische ziekenhuisopnames per dag, gemeten over een periode van zeven dagen, gedaald. Hiermee is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer onder de 7000 gezakt, aldus het dagelijkse rapport van het gezondheidsinstituut Sciensano.



De afgelopen week werden er elke dag gemiddeld 618 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling van 5 procent vergeleken met de week ervoor en de eerste daling van dit gemiddelde sinds begin september. In totaal lagen er zaterdag 6893 mensen met de ziekte in het ziekenhuis, 328 minder dan vrijdag.



Van 29 oktober tot en met 4 november testten gemiddeld 10.512 mensen in België positief op het coronavirus. Dat is een afname van 35 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal telt België nu bijna een half miljoen coronabesmettingen (494.168) sinds het begin van de pandemie.



Het aantal coronasterfgevallen blijft wel nog toenemen. Van 1 tot en met 7 november overleden elke dag gemiddeld 173 mensen als gevolg van een coronavirusinfectie, twee derde meer dan de week ervoor. In de woonzorgcentra is er sprake van een verdubbeling tot gemiddeld 56 overlijdens per dag in de afgelopen week. Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn in België 12.907 overlijdens toegeschreven aan Covid-19.