In een etmaal tijd meer dan vijfhonderd sterfgevallen gemeld in Rusland

Rusland heeft woensdag voor het eerst binnen een etmaal meer dan vijfhonderd coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. De gezondheidsautoriteiten laten weten dat in het afgelopen etmaal 507 sterfgevallen zijn gemeld. In totaal zijn nu 37.538 coronapatiënten in Rusland overleden.



Het land registreerde in het afgelopen etmaal 23.675 nieuwe positieve tests, waaronder 4.685 in de hoofdstad Moskou. Sinds het begin van de pandemie zijn in Rusland bijna 2,2 miljoen positieve tests afgenomen.



Het land wil aan het begin van 2021 massaal inwoners gaan vaccineren met het in Rusland ontwikkelde vaccin Spoetnik V. Volgens de Russische gezondheidsautoriteiten is dat vaccin voor 95 procent effectief.