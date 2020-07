Coronacrisis drukt autoverkopen in het rood

Het aantal nieuw geregistreerde personenauto's is in het eerste half jaar van 2020 met 30 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In totaal werden tot juli ruim 158.000 nieuwe auto's op kenteken gezet tegen 225.000 exemplaren in het jaar daarvoor.



Ondanks dat het coronavirus in Nederland op zijn retour is en de meeste autofabrieken weer zijn opgestart, is het economische vertrouwen laag. Hierdoor worden veel minder nieuwe auto's besteld, terwijl een groot aantal reeds bestelde voertuigen de afgelopen tijd niet afgeleverd kon worden. In juni werden in totaal 24.926 nieuwe auto's geregistreerd en dat was 39,3 procent minder dan in juni 2019 (41.026 stuks).



De meest verkochte merken zijn de Opel Corsa en de Kia.