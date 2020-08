Bij sommige patiënten zijn symptomen van een hartinfarct en hartfalen door huisartsen ten onrechte gezien als coronaklachten, meldt RTL Nieuws . Hierdoor werden de patiënten niet direct op de juiste manier behandeld. Volgens het nieuwsprogramma leidde dit in sommige gevallen tot levensgevaarlijke situaties.Hoeveel personen de verkeerde diagnose kregen, is niet bekend. "We kennen meerdere voorbeelden van gemiste hartinfarcten en gemist chronisch hartfalen, omdat huisartsen en patiënten dachten dat het corona was", zegt Bert van Rossum van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie tegen RTL Nieuws. De Hartstichting zegt tientallen meldingen te hebben ontvangen.Het Nederlands Huisartsen Genootschap zegt in een reactie op de berichtgeving niet te herkennen dat huisartsen op deze "op deze manier een diagnose hebben gemist". "Ondanks dat huisartsen gewend zijn deze inschattingen vaak te doen, kan het soms wel moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen spoed en niet-spoed als de klachten niet heel duidelijk zijn. Dan kan er, achteraf misschien ten onrechte, afgewacht worden. Dit is een lastig dilemma voor de huisarts: je wilt niets missen, maar ook niet ten onrechte een coronapatiënt naar het ziekenhuis sturen."