'Toename van aantal besmettingen in België vlakt af'

Het Belgische Nationaal Crisiscentrum meldt dat in zeven dagen tijd meer dan vierduizend nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van een week eerder. Nu worden dagelijks gemiddeld 604 personen positief getest. Dat waren er 536.



De experts van het crisiscentrum zien dat de toename van het aantal besmettingen sinds enkele dagen aan het afvlakken is. Er zijn wel regionale verschillen, benadrukken ze. Zo daalt het aantal nieuwe besmettingen in de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg, terwijl er een stijging is waargenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor dit gebied is daarom een mondkapjesplicht afgekondigd.



Het Nationaal Crisiscentrum meldt ook dat gisteren 48 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is het grootste aantal ziekenhuisopnames sinds eind mei. Elf opnames vonden plaats in Antwerpen en twaalf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische equivalent van het RIVM, benadrukt dat mensen zich moeten realiseren dat het coronavirus nog steeds gevaarlijk is.