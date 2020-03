Buitenlandupdate coronanieuws:



- In Syrië wordt vanaf woensdag een avondklok ingesteld. Burgers mogen vanaf 18.00 uur tot 6.00 uur de volgende ochtend hun huizen niet verlaten.

- De Indiase premier Narendra Modi heeft dinsdagmiddag aangekondigd dat woensdag om 0.00 uur in zijn land een lockdown van kracht wordt. Het land zal voor dertien dagen op slot gaan.

- Het dodental in het Verenigd Koninkrijk is dinsdag met 87 opgelopen tot 422. Het aantal bevestigde besmettingen in het land staat nu op 8.077.

- In navolging van veel andere Europese landen gaan ook de nachtclubs en bioscopen in Rusland vanaf woensdag dicht, om de verspreiding van het virus in te dammen.

- De Armeense premier Nikol Pashinyan maakte dinsdag bekend dat duizend bedrijven hun deuren hebben gesloten. Mensen die op straat lopen, moeten hun paspoort kunnen laten zien. In Armenië zijn momenteel 249 besmettingen gemeld.