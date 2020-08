Australië meldt dodelijkste coronadag in de staat Victoria

In de zuidelijke staat Victoria zijn de laatste 24 uur zeker zeventien mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er kwamen 394 nieuwe infecties bij. Het is het grootste aantal coronadoden sinds de COVID-19-uitbraak in Australië.



De politie kon zaterdag voorkomen dat een verboden coronademonstratie door zou gaan in Melbourne, de hoofdstad van Victoria. In die stad geldt een nachtklok en moeten mensen zo veel mogelijk binnenblijven. Een groot deel van de economie zit op slot.