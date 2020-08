507 nieuwe besmettingen: laagste aantal in week tijd

Het RIVM kreeg de afgelopen 24 uur 507 meldingen van nieuwe positieve coronatesten binnen. Dat is het laagste aantal besmettingen in een week tijd. Gisteren ging het om 655 nieuwe besmettingen, dat was toen iets meer dan de twee dagen daarvoor.



Of het dit relatief aantal goed nieuws is, of komt door een vertraging in de meldingen omdat het weekend is, moet overeen paar dagen blijken. Dinsdag publiceert het RIVM de definitieve besmettingsaantallen van deze week (maandag t/m zondag) en geef het instituut daar ook een toelichting bij. Het aantal positieve testen alleen kan namelijk niets zeggen over de staat van het virus in Nederland: daarvoor is ook het totale aantal (positieve en negatieve) testen van die week nodig. Dat is nu nog niet bekendgemaakt.