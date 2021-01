5.000 mensen in quarantaine door skireis Belgische vrouw

Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland stijgt weer

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is in het afgelopen etmaal toegenomen. In de dagen daarvoor was juist sprake van een daling. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldt dinsdagochtend 11.369 nieuwe besmettingen.



Zaterdag, zondag en maandag ging het nog om respectievelijk rond de 18.500, 14.000 en 7.000 gevallen. Aan die daling is met de cijfers van dinsdag een einde gekomen. Duitsland passeerde vrijdag de grens van twee miljoen besmettingen. Het coronavirus is in totaal bij 2.052.028 personen in Duitsland vastgesteld.



In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland zeker 989 personen aan COVID-19. Het dodental bedraagt nu 47.622 personen. Bondskanselier Angela Merkel overlegt dinsdag met de zestien deelstaatpremiers over strengere coronamaatregelen.