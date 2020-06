De Europese Unie (EU) en overige Schengenlanden werken aan het opstellen van epidemiologische criteria voor het openstellen van buitengrenzen van het gebied. Dat bevestigen bronnen in Brussel aanna berichtgeving door The New York Times . Onder anderen inwoners van de Verenigde Staten zouden na 1 juli nog niet welkom zijn in het Schengengebied.De criteria omvatten bijvoorbeeld dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in een land lager moet zijn dan in Europa, schrijft de krant. Dat getal stond de afgelopen twee weken ongeveer op zestien, aldus The New York Times. Indien dit criterium wordt gehandhaafd, zou dat betekenen dat niet alleen inwoners uit de Verenigde Staten (107), maar ook inwoners van Brazilië (190) en Rusland (80) nog niet naar het Schengengebied mogen reizen.