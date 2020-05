Trump sluit nieuw economisch steunpakket niet uit

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid nog een steunpakket uit te schrijven om de Amerikaanse economie sneller te laten herstellen van de geleden schade door het coronavirus.



"Ik denk dat dat gaat gebeuren. We gaan daar veel mensen mee helpen. Het is mogelijk dat de economie nog een steuntje nodig heeft", aldus Trump tegen journalisten na een rondleiding in een autofabriek.



De president benadrukte dat de Amerikaanse overheid en de centrale bank nog over meer dan genoeg financiële mogelijkheden beschikken om burgers en bedrijven te hulp te schieten.