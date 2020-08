Bijna 4.8 miljoen besmettingen en 155.000 sterfgevallen: de Verenigde Staten zijn cijfermatig gezien het zwaarst getroffen land in deze coronacrisis. Op basis van gegevens uit de afgelopen twee weken is het virus nog in opmars in zestien staten en is het aantal besmettingen relatief stabiel in 28 andere staten. In tien staten neemt het aantal nieuwe ziektegevallen geleidelijk af.NU.nl heeft de zaken in de VS op een rijtje gezet. Lees hier meer.