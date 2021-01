In Urk zijn nog altijd vele tientallen jongeren op de been om te protesteren tegen de avondklok. Nadat die om 21.00 uur was ingegaan, reden jongeren in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het haventerrein, aldus de politie. "Een corona-teststraat van de GGD is in brand gezet", zegt een woordvoerster. " Dat was brandstichting, dat kan niet anders ." Of er aanhoudingen zijn verricht, kon ze nog niet zeggen."De brandweer is bezig met blussen en de politie houdt de jongeren op een afstand zodat de brandweer daarbij niet gehinderd wordt." Een uur na het ingaan van de avondklok waren er volgens haar nog altijd zo'n vijftig auto's op het haventerrein. Op diverse auto's zouden boodschappen als 'anti-lockdown' zijn geschreven.