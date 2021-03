Situatie in ziekenhuizen blijft volgens Van Ark zorgelijk

De situatie in de ziekenhuizen als gevolg van de corona-uitbraak is nog altijd "zorgelijk", zegt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Ook het aantal dagelijkse positieve coronatests blijft hoog.



Het kabinet beslist volgende week of de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. Daarbij wordt als eerste gekeken naar het hoger onderwijs en naar de terrassen. Het is volgens Van Ark belangrijk om perspectief te blijven bieden. "We willen heel veel", zegt zij. "Maar het moet wel kunnen."



Het aantal met corona besmette mensen in de ziekenhuizen is afgelopen week weer boven de 2.000 gekomen. "Dat is gewoon hoog", zegt Van Ark. Maar de minister benadrukt dat ze de duiding van de cijfers door onder meer het RIVM wil afwachten. "Ik laat me altijd informeren op het moment van besluitvorming ."