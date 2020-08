426 nieuwe besmettingen, 30 coronapatiënten op ic

Politie grijpt in bij protest tegen mondkapjes in Rotterdam

De politie heeft demonstranten vanmiddag de toegang tot de Korte Lijnbaan in Rotterdam geweigerd. Ongeveer vijftig personen demonstreren momenteel op het Schouwburgplein tegen de mondkapjesplicht die woensdag is ingegaan in delen van het centrum van de stad.



De demonstratie is niet van tevoren aangemeld en is daarom niet toegestaan. Agenten vragen de demonstranten om een mondkapje te dragen of het gebied te verlaten. Tot nu toe zijn nog geen boetes uitgedeeld of aanhoudingen verricht. Wel noteert de politie gegevens van demonstranten die zich misdragen.