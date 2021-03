Koolmees sluit aparte steunregeling voor sekswerkers uit

Een aparte steunregeling voor sekswerkers, die in tegenstelling tot andere contactberoepen nog geen diensten kunnen verlenen, is volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken "niet uitvoerbaar".



Vanwege de bijzondere rechtspositie is het volgens Koolmees niet te doen om voor sekswerkers een speciale regeling te maken. "Het lastige aan deze groep is dat ze geen zelfstandigen zijn en ook niet in loondienst zijn", zei de minister dinsdag na crisisoverleg over corona.Koolmees wijst erop dat er alleen generieke steunmaatregelen voor mensen en bedrijven zijn. "Ik kan weinig voor ze betekenen, eerlijk gezegd". De minister verwijst de betrokkenen naar de gemeenten waar ze reguliere bijstand kunnen aanvragen.



Sekswerkers voeren later dinsdagmiddag actie vlak bij de Tweede Kamer, omdat ze het er niet mee eens zijn dat zij nog niet aan de slag mogen.