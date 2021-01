Burgemeesters: Eventuele avondklok moet passend en effectief zijn

Het instellen van een avondklok tegen de verspreiding van het coronavirus moet "passend en effectief" zijn. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen willen vanavond een goede onderbouwing horen van de voordelen van een avondklok, voordat zij hun goedkeuring geven aan het plan van het kabinet om Nederlanders te verplichten 's avonds en 's nachts thuis te blijven.



Naar verluidt zou de avondklok ingesteld moeten worden tussen 20.00 en 4.00 uur. Volgens een woordvoerder van Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zien de burgemeesters de ernst van de situatie echt wel in, zeker nu er sprake is van virusmutaties. Maar de burgemeesters wachten nog op zwaardere argumenten voor het instellen van een avondklok voor zij een collectief standpunt innemen. En ze willen ook kijken naar alternatieven. Het Veiligheidsberaad komt vanavond bijeen in Utrecht.



De politie is voorbereid, mocht er een avondklok komen. "Wij kunnen onze roosters op korte termijn aanpassen, indien nodig. Het zal een flinke klus worden. Het accent verschuift van overdag naar de avond en de nacht. Maar als het nodig is, dan is het nodig", zegt een woordvoerder van de politie. Ander werk zal daardoor wel op een laag pitje komen, waarschuwt ze. "Kleinere zaken, preventie in de wijk, dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden."



De politievakbonden ACP en NPB en de Nederlandse BOA Bond zien nog de nodige haken en ogen aan een avondklok. Vooral handhaving wordt erg lastig, vrezen zij. Een avondklok gaat ook een forse aanslag worden op de organisatie van de politie en op de politiemensen zelf, verwacht Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP.



Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de eventuele invoering van een avondklok, meldden ingewijden gisteren na het overleg in het Catshuis. Deze week wordt er verder gesproken over de ingrijpende maatregel.