237 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen

Heet Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zondag dat er 237 nieuwe COVID-19-patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen dagen, dat rond de 250 ligt. Zaterdag werden er nog 314 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.



In totaal liggen er nu 2.493 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1.910 op een verpleegafdeling (46 meer dan zaterdag). Op de intensive care (ic) is het aantal coronapatiënten met 1 gedaald naar 583.



Er liggen nog altijd twee coronapatiënten op de ic in Duitsland. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), noemde het vrijdag nog "gunstig" dat het totale aantal coronapatiënten al drie dagen op rij stabiel was. "Het kan een eerste effect zijn van de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet. De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet."