2.360 patiënten in het ziekenhuis, 666 daarvan op ic

Meerdere Engelse kerken worden priklocatie

Meerdere kerken in Engeland worden ingezet als vaccinatiecentra. In de kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland werden vrijdag de eerste mensen gevaccineerd, zaterdag is de kathedraal in Salisbury in het zuiden van Engeland omgetoverd tot prikpost. In de meeste regio's worden kerkdiensten alleen online gehouden, zodat de gebouwen leegstaan.



Michael Fabricant uit Lichfield, die namens de Conservatieven in het Britse parlement zit, beschreef de kerk eerder op Twitter als "het meest glamoureuze vaccinatiecentrum van Groot-Brittannië". Een vertegenwoordiger van de kerk zei: "Ik hoop dat het een symbool is van hoe kerken kunnen samenwerken om dit geweldige vaccin te helpen verspreiden."



Het vaccin van de University of Oxford en het farmaceutische bedrijf AstraZeneca, dat in Groot-Brittannië al is goedgekeurd, kan worden vervoerd en bewaard bij koelkasttemperaturen. Daardoor is het gemakkelijker te gebruiken buiten ziekenhuizen en speciaal uitgeruste vaccinatiecentra. In apotheken en huisartsenpraktijken vinden al vaccinaties plaats.