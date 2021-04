Om verspilling te voorkomen, krijgen ook 60-plussers even geen AstraZeneca

De GGD's zijn per direct helemaal gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, om verspilling tegen te gaan. Die stap is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM genomen, laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR weten. Gisteren werd al besloten tijdelijk geen mensen van onder de zestig jaar meer te vaccineren na vijf nieuwe meldingen over ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.



Er stonden nog zevenhonderd afspraken met mensen in de leeftijdsgroep boven de zestig jaar ingepland, maar die zijn afgezegd om verspilling van vaccins tegen te gaan. "Die mensen zouden de komende dagen verspreid over zeventig tot tachtig locaties langskomen. Dat betekent één tot vijf per plek per dag. Aangezien we tien, elf of twaalf prikken uit een flesje halen, zou dat tot verspilling leiden en hebben we ze per sms afgezegd."