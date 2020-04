De koepel van veiligheidsregio's is tevreden over het verloop van het paasweekend. "De oproep om thuis te blijven of in de eigen buurt is in grote mate opgevolgd", meldt een woordvoerder. "Op de meeste recreatieve plaatsen, zoals natuurgebieden en stranden, waren er wel bezoekers, maar gelukkig geen grote drukte. De overlast van motoren en fietsclubs was ook aanzienlijk minder dan vorige week."Hoewel het bij sommige bouwmarkten druk was, werden de meeste maatregelen gerespecteerd, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ). "Het aantal bezoekers lag netto in elk geval een stuk lager dan normaal op Tweede Paasdag het geval is", stelt hij. Lees hier het volledige overzicht.