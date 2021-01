Meer dan 150 reservisten Nationale Garde geïnfecteerd tijdens inauguratie

Minstens 150 militairen van de Nationale Garde die opgetrommeld waren om Washington te bewaken tijdens de beëdiging van Joe Biden zijn positief getest op het coronavirus of zitten in quarantaine in hotels.



De leiding van de Nationale Garde heeft het totaalaantal besmettingen niet bekendgemaakt, maar gardisten en politici vrezen volgens de Amerikaanse site Politico dat hun aanwezigheid in de Amerikaanse hoofdstad een 'superspreader event' dreigt te worden. Volgens een overheidsfunctionaris zijn tussen de 150 en 200 troepen tot nu toe besmet geraakt.



In Washington waren woensdag vele duizenden gardisten op de been. De Amerikaanse hoofdstad was veranderd in een vesting in de nasleep van de recente bestorming van het Capitool. Eerder klonk er al onvrede over de omstandigheden waarin de gardisten hun werk moesten doen en het risico op besmettingen dat daarbij kwam kijken.



Zo mochten de troepen aanvankelijk uitrusten in het Capitool, maar moesten zij donderdagmiddag tijdelijk verhuizen naar een onverwarmde parkeergarage omdat het in het parlementsgebouw weer steeds drukker werd.