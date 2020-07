India meldt recordtoename in coronabesmettingen

De Indiase regering meldt vandaag een recordpiek in het aantal besmettingen met het coronavirus. In de laatste 24 uur werden 28.637 nieuwe besmettingen gerapporteerd.

De piek is een reden voor de autoriteiten om een weeklange lockdown in te voeren in het zuiden van Bangalore, een stad met ruim acht miljoen inwoners.



In India zijn nu bijna 850.000 besmettingen gerapporteerd. Het land is daarmee Rusland voorbij. Na de Verenigde Staten en Brazilië is India het land met de meeste besmettingen. Er kwamen tot dusver 22.674 mensen om het leven als gevolg van het coronavirus.



Vooral in de dichtbevolkte steden New Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore en Pune zijn grote toenames te zien. Verschillende staten hebben aangekondigd met nieuwe lockdowns te komen in risicogebieden.