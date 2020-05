VS bereikt twee macabere mijlpalen

De Verenigde Staten heeft twee mijlpalen gehaald die het liever vermeden had. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University zijn er nu meer dan 1,5 miljoen Amerikanen besmet geraakt met het coronavirus.



Tevens steeg het dodental als gevolg van het virus tot boven de 90.000. Daarmee is de Verenigde Staten volgens de officiële cijfers met grote afstand het hardst getroffen land ter wereld.