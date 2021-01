Bijna 145.000 medewerkers in langdurige zorg hebben afspraak vaccinatie

In totaal 144.913 mensen die in de langdurige zorg werken, zoals verpleeghuismedewerkers, hebben inmiddels een afspraak gemaakt om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt GGD-GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten die de vaccinaties uitvoeren, donderdagavond.



De medewerkers krijgen in de komende weken hun eerste dosis toegediend, en exact drie weken later een tweede prik om het vaccin effectiever te maken. Daarvoor zijn verspreid over het land 25 vaccinatielocaties opgebouwd. De medewerkers zijn voor de vaccinatie uitgenodigd door hun werkgever. GGD GHOR Nederland weet niet hoeveel mensen in totaal al zijn uitgenodigd.



Bij de 144.913 in te enten mensen die zich nu hebben gemeld, zijn de artsen en verpleegkundigen van ziekenhuizen en de ambulancemedewerkers niet inbegrepen. Zij worden sinds woensdag ook ingeënt, maar dat gaat buiten de GGD'en om. (ANP)