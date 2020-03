Het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells is in de nacht van zondag op maandag afgelast. De organisatie zette op last van de autoriteiten en experts een streep door het evenement vanwege het coronavirus.

In Coachella Valley, de omgeving waar het mannen- en vrouwentoernooi zou worden gespeeld, is iemand besmet met het COVID-19-virus. Er wordt geen risico genomen met de deelnemers en het publiek.

Het hardcourttoernooi in Zuid-Californië, waar ieder jaar veel wereldtoppers present zijn, zou maandag beginnen en tot en met 22 maart duren. Vooralsnog wordt het evenement in zijn geheel geschrapt, al onderzoekt de organisatie nog of er een later moment beschikbaar is op de kalender.

De afgelasting is slecht nieuws voor onder anderen Kiki Bertens, die aan het toernooi zou meedoen. Nederlands beste tennisster richt zich nu op het WTA-toernooi van Miami, dat op 23 maart begint.

Het coronavirus leidt wereldwijd tot steeds meer afgelastingen in de sport. In het tennis werd eerder al een streep gezet door de kleinere WTA-toernooien in de Chinese steden Xi'an en Anning.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.