Het dodental als gevolg van het coronavirus in Italië is in één dag met 133 gestegen naar 366, meldde de Italiaanse burgerbescherming zondagavond. Deze toename van 57 procent is verreweg de grootste dagelijkse stijging van het aantal doden sinds de virusuitbraak ongeveer twee weken geleden in Italië.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg met 25 procent van 5.883 gevallen op zaterdag naar 7.375 op zondag. Niet eerder nam het aantal infecties in Italië zo hard toe op één dag. Daarentegen zijn zondag 622 mensen genezen verklaard tegenover 589 een dag eerder. Ongeveer 650 patiënten liggen op de intensive care vanwege COVID-19.

Niet voor niets kondigde de Italiaanse overheid in de nacht van zaterdag op zondag rigoureuze maatregelen aan door de regio Lombardije en veertien provincies in andere regio's op slot te doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ongeveer zestien miljoen Italianen mogen de getroffen gebieden daardoor niet meer in- of uitreizen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor delen van Noord-Italië om die reden aangescherpt. Een deel van het land heeft nu kleurcode rood, dat betekent dat het reizen naar deze regio's helemaal wordt afgeraden.

