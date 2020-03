In delen van Noord-Italië is onduidelijkheid over het ingaan van de nieuwe quarantainemaatregelen voor zo'n 16 miljoen inwoners. De regering tekende in de nacht van zaterdag op zondag een decreet dat bepaalt dat men de gehele regio Lombardije plus 14 provincies in de omgeving niet meer in- of uit mag. Tot nu toe lijkt dat echter nog nog gewoon te kunnen.

Op de luchthavens van Milaan en Venetië vertrekken en arriveren zondagmiddag de meeste vluchten nog gewoon, en op de stations worden nog steeds treinkaartjes verkocht, meldt Reuters.

'Schijnbaar nog 24 uur de tijd'

Volgens het persbureau lijkt het erop dat de regering de Italianen 24 uur de tijd geeft om zich desgewenst nog eenmaal van A naar B te verplaatsen voordat de lockdown daadwerkelijk toegepast zal worden. De overheid heeft dit echter niet bevestigd. Nederlanders in Noord-Italië laten NU.nl weten vooralsnog weinig van de maatregelen te merken.

NOS-correspondent Mustafa Marghadi is in Milaan en zag zondagmorgen veel Italianen vertrekken. "Veel mensen die hier voor werk of familie waren, hebben de trein gepakt en zijn weggegaan." Hijzelf kon juist zonder problemen Milaan nog binnenkomen.

Alleen in- en uitreizen als dat 'strikt noodzakelijk' is

Mensen mogen de desbetreffende gebieden alleen in of uit als dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met hun werk. Wat onder de noemer 'strikt noodzakelijk' valt, is echter nog niet bekendgemaakt.

Verder moeten scholen en zwembaden tot zeker 3 april hun deuren gesloten houden en worden alle religieuze diensten worden stilgelegd, inclusief uitvaarten. De vakanties van zorgmedewerkers zijn introkken.

Restaurants en bars mogen 's ochtends en 's middags openblijven, mits een veilige afstand van een meter ten opzichte van andere klanten en personeel gegarandeerd kan worden. Ook worden alle vakanties van zorgmedewerkers ingetrokken.

Ook Milaan en Venetië getroffen

De nieuwe maatregelen zijn van toepassing op de gehele regio Lombardije plus de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cussio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso en Venetië. Ook de steden Milaan en Venetië horen bij het gebied.

