Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor delen van Noord-Italië zondag nog verder aangescherpt. Een deel van Noord-Italië heeft nu kleurcode rood, dat betekent dat het reizen naar de regio helemaal wordt afgeraden.

Het ministerie heeft de kleurcode rood aangegeven voor de regio's Lombardije en de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cussio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso en Venetië.

In de getroffen gebieden is het openbare leven vrijwel stil komen te liggen. Zo zijn alle evenementen afgelast en zijn musea, bioscopen en scholen gesloten. Restaurants en bars mogen overdag alleen openblijven mits klanten en personeel een meter afstand van elkaar houden.

Buitenlandse toeristen kunnen nog uit deze provincies vertrekken. Het ministerie raadt Nederlandse reizigers aan om te vertrekken uit de gebieden waarvoor kleurcode rood geldt. Dit kan met de trein, bus, auto en via vliegverkeer. Hierbij moeten ze de aanwijzingen van Italiaanse autoriteiten opvolgen.

Noord-Italiaanse regio's op slot om verspreiding coronavirus tegen te gaan

De Italiaanse overheid kondigde in de nacht van zaterdag op zondag aan de regio Lombardije en veertien provincies in andere regio's op slot te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ongeveer zestien miljoen mensen mogen de getroffen gebieden niet meer in- of uitreizen.

Het is echter nog niet helemaal duidelijk wanneer de door de Italiaanse overheid aangekondigde maatregelen ingaan. Zondagochtend werden er nog steeds treintickets verkocht op stations en gingen er nog vluchten vanaf de luchthavens van Milaan en Venetië.

In Italië zijn tot dusver 5.883 besmettingen met het COVID-19-virus gemeld. 233 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

