De aftrap van het Serie A-duel tussen Parma en SPAL is zondag op het allerlaatste moment ruim een uur uitgesteld vanwege crisisoverleg over het coronavirus. De spelers stonden om 12.30 uur klaar om af te trappen, maar moesten weer naar binnen.

De wedstrijd werd uitgesteld, omdat de Italiaanse politiek vergaderde over de ingewikkelde situatie die vanwege het COVID-19-virus is ontstaan. Uiteindelijk werd er om 13.45 uur alsnog afgetrapt.

Damiano Tommasi, de voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond, riep zondagochtend op Twitter op om al het voetbal in Italië voorlopig te stoppen. "De ploegen waar we voor moeten juichen, spelen nu in onze ziekenhuizen."

Vincenzo Spadafora, de minister van Sport, sloot zich daarbij aan via een verklaring op Facebook. "Het slaat nergens op om spelers, scheidsrechters, trainers en fans in gevaar te brengen, terwijl we alle Italianen vragen om opofferingen te doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt."

Ook al was er geen publiek welkom in Parma, er werd geen enkel risico genomen. (Foto: Pro Shots)

Serie A-duels worden zonder publiek gespeeld

Anderhalve week geleden werd al besloten dat een aantal Serie A-wedstrijden, waaronder Parma-SPAL, zonder publiek zou worden gespeeld. Sinds woensdag zijn bij alle sportevenementen in Italië tot 3 april geen toeschouwers welkom.

Later op zondag staan in de Serie A de wedstrijden AC Milan-Genoa, Sampdoria-Hellas Verona, Udinese-Fiorentina en de topper Juventus-Internazionale op het programma.

