Nog twee patiënten zijn dit weekend in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waarmee het dodental sinds de uitbraak is opgelopen tot drie. Het aantal patiënten dat positief is getest op het coronavirus steeg met 77 naar 265, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag.

De twee overleden personen waren opgenomen in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. Het gaat om twee mannen van 86 en 82 jaar oud, die al ernstige gezondheidsproblemen hadden voordat zij besmet raakten, aldus het RIVM. Hoe zij het coronavirus hebben opgelopen, wordt onderzocht.

Van de 265 besmette personen zijn er 144 in het buitenland geweest. Het grootste gedeelte, ruim 131 patiënten, heeft (Noord-)Italië bezocht en heeft daar vermoedelijk het virus opgelopen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte zondag het reisadvies ten opzichte van dat gebied verder aan.

Het RIVM onderzoekt van 47 patiënten nog de besmettingsoorzaak. Van 74 patiënten is bekend dat zij het virus hebben opgelopen via een reeds gediagnosticeerde coronaviruspatiënt. Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie.

Veruit de meeste besmette personen zijn geconstateerd in Noord-Brabant. Het RIVM heeft inmiddels een onderzoek naar de verspreiding van het virus in de provincie gestart. De gezondheidsdienst adviseerde vrijdag aan inwoners van het gebied om, tot het onderzoek is afgerond, thuis te blijven als ze klachten ervaren als verkoudheid, hoesten of koorts.

Een 86-jarige man uit Hoeksche Waard overleed vrijdag aan de gevolgen van het COVID-19-virus. De man had zich met urinewegklachten gemeld bij het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. Nadat de man luchtwegklachten ontwikkelde, werd hij positief getest op het virus.

RIVM-baas: 'Toename coronagevallen bekend fenomeen bij infectieziektes'

Het aantal geïnfecteerde personen is de afgelopen dagen flink gestegen. De nieuwe stijging is het hoogste aantal nieuwe besmettingen binnen 24 uur tot dusver. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel is dit een bekend fenomeen bij de uitbraak van een infectieziekte, zei hij donderdag: "Bij dit soort uitbraken zie je altijd na een initieel aarzelend begin plotseling een sterke toename van het aantal gevallen."

De komende periode wordt vooral ingezet op onderzoek naar de herkomst van alle besmettingen. Deze zogenoemde 'indamfase' is cruciaal, zei Van Dissel. Door de herkomst van de besmettingen te achterhalen kan het virus nog worden ingedamd.

