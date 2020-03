Facebook verbiedt tijdelijk advertenties die medische mondkapjes aanprijzen om uitbuiting van het coronavirus te voorkomen. Het beleid is ook van toepassing op dochteronderneming Instagram, laat de techreus weten in een verklaring.

Sinds het aantal besmettingen met het virus oploopt, is er een run op mondkapjes ontstaan. Online worden sets soms voor meer dan 100 euro verkocht. Zo zijn ze ook lastig verkrijgbaar voor zorgverleners.

Rob Leathern, directeur productmanagement van Facebook, laat weten het virus nauwlettend in de gaten te houden. "In ons beleid zullen de nodige updates volgen wanneer gebruikers deze noodsituatie op het gebied van volksgezondheid proberen te misbruiken." Bovendien roept hij andere gebruikers op dergelijke advertenties aan te geven.

Facebook-groepen over coronavirus geblokkeerd door algoritme

Facebook kondigde eerder een verbod aan op advertenties voor medische producten die ten onrechte suggereren dat een artikel beperkt op voorraad is en op advertenties die onjuiste bestrijdings- of preventiemethoden voor het COVID-19-virus promoten. Groepen en pagina's over het coronavirus worden ook geblokkeerd door het algoritme, zegt Facebook.

Ook liet verkoopplatform eBay eerder deze week al weten een verbod in te stellen op de verkoop van mondkapjes, handontsmettingsmiddelen en desinfectiedoekjes om verdere prijsopdrijving tegen te gaan.

Het coronavirus in het kort Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.