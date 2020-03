Bij de instorting van een hotel in de Chinese stad Quanzhou zaterdag zijn zeker vier mensen om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. Er liggen nog 29 mensen onder het puin.

In het ingestorte hotel zaten volgens een woordvoerder van de autoriteiten ongeveer zeventig mensen. Het hotel stortte zaterdagavond in.

Er is een noodteam van ongeveer 150 reddingswerkers ter plaatse om mensen uit het ingestorte hotel te bevrijden melden staatsmedia. Zondagochtend (Nederlandse tijd) waren er 42 mensen gered. Vijf mensen zouden er slecht aan toe zijn. Er wordt nog naar 29 mensen gezocht.

Het hotel met tachtig kamers ging in juni 2018 open en werd de afgelopen weken gebruikt om mensen in op te vangen die in quarantaine moeten vanwege het coronavirus.

Waarom het hotel ineens instortte is nog onduidelijk. Volgens staatsmedia zouden er renovaties gaande zijn op de eerste verdieping van het hotel. De eigenaar van het gebouw is opgeroepen door de politie.