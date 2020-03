Zowel in Italië als in Iran zijn er op zaterdag ruim duizend nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen, een teken dat in beide landen de verspreiding van het virus voorlopig nog niet ten einde is.

In Italië is het aantal besmettingen zaterdag met 1.247 gevallen gestegen naar 5.883 besmette personen in totaal. Het dodental in Italië als gevolg van COVID-19 is met 36 gestegen naar 233. Vrijdag kwamen er in het land nog 49 nieuwe dodelijke slachtoffers bij, de grootste stijging sinds het begin van de uitbraak in Italië.

Ook in Iran kwamen er ruim duizend besmettingen bij, daar is het aantal besmette personen gestegen naar 5.832. Ook bezweken er nog eens 21 mensen in Iran aan het virus, onder wie de conservatieve parlementariër Fatemeh Rahbar.

Meerdere Iraanse politici en overheidsfunctionarissen hebben het coronavirus opgelopen. Maandag overleed de hooggeplaatste overheidsfunctionaris Mohammad Mirmohammadi aan de gevolgen van COVID-19.

Twee Franse parlementariërs zijn ziek

In Frankrijk werd zaterdag bekend dat het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus is opgelopen naar 16, met 949 besmettingen. Ook in het Franse parlement zijn drie mensen ziek geworden, onder wie twee parlementsleden en een medewerker van de catering.

In Nederland zijn inmiddels 188 mensen mensen besmet met het coronavirus. De meeste nieuwe gevallen werden zaterdag vastgesteld in Noord-Brabant. Inwoners van die provincie met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts zijn vrijdag door het RIVM gevraagd om thuis te blijven. Begin volgende week verwacht het RIVM meer over de verspreiding in Noord-Brabant te zeggen.

