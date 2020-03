Sinds vrijdagmiddag zijn er zestig nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Nederland. Daarmee komt het totale aantal mensen dat geïnfecteerd is met het virus op 188, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest, van wie het meerendeel (103) in Noord-Italië. 47 mensen raakten besmet via een andere besmette persoon. Van 29 is nog onduidelijk hoe zij besmet zijn geraakt; dat wordt onderzocht.

De meeste nieuwe gevallen (26) werden in Noord-Brabant gemeld. Inwoners van die provincie met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts zijn vrijdag door het RIVM gevraagd om thuis te blijven. Begin volgende week verwacht het RIVM meer over de verspreiding in Noord-Brabant te zeggen.

De reden voor de oproep is dat van een aantal besmette personen in de provincie geen bron van de besmetting bekend is. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in Noord-Brabant, is het RIVM zaterdagochtend een steekproef gestart waarbij getest wordt op het virus.

Vrijdag overleed voor het eerst in Nederland iemand aan de gevolgen van het COVID-19-virus. De 86-jarige man uit Hoeksche Waard was opgenomen in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis.

Een eerste forse stijging van het aantal coronagevallen in Nederland werd donderdag zichtbaar. "Een bekend fenomeen", aldus RIVM-baas Jaap van Dissel. "Bij dit soort uitbraken zie je altijd na een initieel aarzelend begin plotseling een sterke toename van het aantal gevallen."

