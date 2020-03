De eerste studenten van de Groningse studentenvereniging Vindicat die afgelopen week op skivakantie waren in het Noord-Italiaanse Sestrière, zijn zaterdagochtend aangekomen in Groningen, meldt de GGD op Twitter. Ze zijn een dag eerder vertrokken vanwege zorgen over het coronavirus.

De negenhonderd studenten zijn door de GGD opgevangen bij sportcentrum Kardinge. Hier krijgen ze voorlichting over waar ze op moeten letten als ze gezondheidsklachten krijgen. Ook zullen de studenten worden gecontroleerd op ziekteverschijnselen.

De studenten zijn vrijdagmiddag vertrokken uit Italië. Zieke studenten mochten niet mee de bus in, maar niemand vertoonde bij de controle klachten. Onderweg naar Nederland is regelmatig contact geweest met de GGD.

De leden van het Groningse studentencorps vertrokken afgelopen zondag naar het skigebied, dat toen nog niet was aangeduid als risicogebied. Afgelopen dinsdag werd het reisadvies voor de regio aangescherpt vanwege het COVID-19-virus.

Hoewel er volgens de GGD en het RIVM geen medische reden was om eerder terug te keren, besloot het corps om vrijdag al naar huis te gaan. Vindicat hoopt de zorgen bij leden, hun familie en de Groningers hiermee weg te hebben genomen.

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.