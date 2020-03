Het coronavirus (COVID-19) heeft vrijdag 49 levens geëist in Italië. Het totale dodental in het land komt daarmee op 197, meldt de Italiaanse burgerbescherming. Daarmee is het de grootste dagelijkse toename van sterfgevallen sinds de virusuitbraak in dat land zo'n twee weken geleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Bovendien meldt Italië per dag momenteel meer sterfgevallen door het virus dan elk ander land in de wereld.

Het aantal besmettingen steeg vrijdag van 3.858 naar 4.636. Daarentegen zijn 523 Italianen genezen verklaard van het coronavirus, tegenover 414 personen op donderdag. Vaticaanstad, het autonome staatje dat omsloten is door Rome, meldde vrijdag zijn eerste coronabesmetting.

Niet voor niets beval de Italiaanse regering deze week om scholen, universiteiten, bioscopen en theaters in het hele land tot 15 maart te sluiten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook zijn de Italiaanse wielerkoersen Milaan-San Remo en Tirreno-Adriatico om die reden afgelast.

Het coronavirus dook in eerste instantie op in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. Inmiddels zijn in alle delen van het land mensen besmet geraakt. Ook de meeste besmettingsgevallen in Nederland hebben een link met Noord-Italië. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Nederlanders die naar Italië willen opnieuw aangescherpt.

Mensen wisselen basisbehoeften uit bij een checkpoint aan de rand van het Noord-Italiaanse dorp Maleo, dat 'op slot' zit vanwege de uitbraak van het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort: