Nu het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt, houdt de GGD zich druk bezig met contactonderzoek. Maar hoe werkt contactonderzoek precies? En is het wel mogelijk om te achterhalen met wie een besmet persoon allemaal in contact is geweest?

Als een persoon positief test op het coronavirus, krijgt de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD daar bericht van. De GGD neemt contact op met de patiënt of een ander aangewezen contactpersoon en brengt samen met de patiënt in kaart met wie de patiënt in contact is geweest in de besmettelijke periode.

"Dat is eigenlijk de periode vanaf de eerste ziektedag van de patiënt - de dag dat iemand begint te hoesten of koorts krijgt - tot het laatste contactmoment dat de patiënt met iemand heeft gehad", aldus Loes Jaspers, arts infectieziektebestrijding van GGD regio Utrecht.

Hoogrisicocontacten en laagrisicocontacten

Tijdens het contactonderzoek maakt de GGD onderscheid in hoogrisico- en laagrisicocontacten.

Hoogrisicocontacten: Personen die in hetzelfde huishouden als de patiënt verblijven. Vaak zijn dit gezinsleden, of een vergelijkbaar nauw contact als logées.

Personen die binnen twee stoelen in elke richting van de patiënt hebben gezeten.

Personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en zonder goede persoonlijke beschermingsmiddelen contact hebben gehad met de patiënt.

Laagrisicocontacten Klasgenoten, collega's of vergelijkbare contacten als teamleden van een sportvereniging, koor of muziekgroep.

Verschil vliegtuigcontacten en collega's

De vluchtigheid van het contact speelt een grote rol in het onderscheiden van hoogrisico- of laagrisicocontacten. Waar een vliegtuig een relatief kleine en afgesloten ruimte is, zijn ruimtes op de werkvloer groter en worden deze geventileerd.

Bovendien zijn er pauzemomenten op de werkvloer of op scholen, waardoor contact met een collega of klasgenoot vluchtiger is dan het contact in een vliegtuig

"Natuurlijk is er altijd een grijs gebied. Als het om een kleine klas gaat die de hele dag in een afgesloten ruimte bij elkaar zit, dan nemen wij misschien een ander besluit. We kijken altijd naar de context om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de situatie. Als het nodig is nemen we het zekere voor het onzekere en classificeren we een persoon als een hoogrisicocontact. Zo'n contactonderzoek blijft altijd maatwerk", laat Jaspers weten.

Labonderzoek naar het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Hoe zit dat dan met personen in het openbaar vervoer?

Personen in het openbaar vervoer vallen niet onder de risicogroepen, omdat dit contact over het algemeen vluchtiger is dan het contact met collega's of klasgenoten. Om die reden is het niet waarschijnlijk om grote groepen in het openbaar vervoer op te sporen.

Jaspers: "Mocht de patiënt in het openbaar vervoer hebben gezeten, dan zullen we altijd vragen hoelang het contact is geweest en hoelang iemand bijvoorbeeld in de trein heeft gezeten. Zelfs als het om mensen gaat van wie we niet direct een naam hebben, proberen we te kijken hoe we iemand het beste kunnen bereiken mocht dat nodig blijken."

De GGD heeft de contacten in kaart gebracht, en dan?

Bij hoogrisicocontacten neemt de GGD meer vinger aan de pols dan bij laagrisicocontacten. Zo wordt aan contacten met een hoog risico gevraagd om eenmaal per dag temperatuur op te nemen en worden zij in sommige gevallen in thuisisolatie gezet.

Laagrisicocontacten mogen in principe gaan en staan waar ze willen, maar moeten wel hun gezondheid in de gaten houden. Op het moment dat hoog- of laagrisicocontacten klachten hebben die passend zijn bij het coronavirus - een combinatie van koorts en hoesten of kortademigheid - legt de GGD een test af.

In de tussentijd wordt aan deze mensen gevraagd om thuis te blijven tot de uitslag binnen is. Wanneer een contactpersoon positief test, begint de cyclus van vooraf aan. "Allemaal gericht op het tegengaan van de verspreiding", aldus Jaspers.