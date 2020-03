Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts het sociaal contact te beperken. Dit betekent in de praktijk dat ze thuis moeten blijven.

Met deze maatregel moet worden voorkomen dat het COVID-19-virus in de provincie mogelijk verder wordt verspreid. In Nederland zijn op dit moment zeker 128 personen besmet.

De bron van de besmetting van de meeste besmette personen is bekend. Ze zijn in het noorden van Italië geweest, waar het virus wijdverspreid is, of hebben contact gehad met een andere besmette persoon.

Van de personen van wie niet duidelijk is waar ze besmet zijn geraakt, hebben de meesten volgens het RIVM een link met Noord-Brabant.

Bij milde klachten niet op bezoek bij anderen

Inwoners van de provincie met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben, krijgen het verzoek sociaal contact tijdelijk zoveel mogelijk te mijden. "Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen", aldus het RIVM.

Personen die gezondheidsklachten hebben en toch hun huis willen verlaten, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, krijgen het verzoek zoveel mogelijk afstand te houden tot anderen. "Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden", meldt het RIVM. "Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren."

Het RIVM start een steekproef in Noord-Brabant om na te gaan "in hoeverre er sprake is van verspreiding" van het coronavirus in de provincie. Hier wordt zaterdagochtend al mee begonnen.

