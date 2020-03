Organisator RCS Sport heeft vrijdag vanwege het coronavirus een streep gezet door de grote wielerkoersen Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. De Italiaanse organisatie houdt hoop dat de wedstrijden nog op een andere datum gehouden kunnen worden.

Tirreno-Adriatico stond van 11 tot en met 17 maart op het programma en Milaan-San Remo voor 21 maart. De Ronde van Sicilië, een kleinere koers die van 1 tot en met 4 april op de kalender stond, gaat ook niet door.

"We zullen de UCI vragen om nieuwe datums te zoeken voor de drie koersen, zoals eerder al gedaan is voor Strade Bianche", schrijft RCS Sport in een verklaring.

Donderdag ging er al een streep door Strade Bianche. Die klassieker in Italië zou door zowel de mannen als vrouwen zaterdag worden verreden.

Door het COVID-19-virus hadden Team INEOS, Jumbo-Visma, Astana, Team Sunweb, UAE Team Emirates en Mitchelton-SCOTT al besloten niet naar Italië af te reizen. Het Spaanse Movistar maakte vrijdag bekend tot en met 22 maart niet te koersen.

Milaan-San Remo geldt als een van de vijf monumenten in het wielrennen, samen met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. 'La Primavera' werd sinds de eerste editie in 1907 alleen in 1916, 1944 en 1945 niet verreden.

