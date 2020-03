De spelers in de Eredivisie hebben vrijdag van de Eredivisie CV het verzoek gekregen om voorlopig geen handen te schudden vanwege het coronavirus. De KNVB verbiedt een handdruk niet, maar staat wel achter het verzoek.

Normaal gesproken schudden spelers elkaar voor een wedstrijd de hand. Een handdruk is echter een van de manieren waarop het COVID-19-virus kan worden overgedragen.

Ook de hand van de mascottes die met spelers het veld op lopen wordt voorlopig niet vastgehouden. Spelers mogen in het stadion bovendien alleen in de kleedkamer en de mixed zone komen.

"We hebben deze memo uitgevaardigd omdat we de clubs een handvat willen geven", zegt algemeen directeur Mattijs Manders van de Eredivisie CV over het verzoek dat naar alle clubs is verstuurd.

"We hebben het protocol zoveel mogelijk aangescherpt als het gaat om licht contact. Het gaat ons erom dat spelers maximaal beschermd worden tegen besmettingsgevaar."

KNVB heeft scheidsrechters ingelicht

De KNVB vindt het een "prima" verzoek. "Het komt vanuit de clubs. Wij hebben inmiddels de scheidsrechters ingelicht. Verder houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM en de overheid", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Donderdag kozen de spelers van Feyenoord en NAC Breda er in de halve finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi al voor om geen handen te schudden. De Rotterdammers gingen na de wedstrijd bovendien niet langs bij sponsoren of fans.

Eerder op vrijdag werd ook in de Engelse Premier League al besloten dat komend weekend geen handen worden geschud op het veld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.