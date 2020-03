Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen van 82 naar 128, zo maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekend.

Van de 128 patiënten zijn er 101 besmet geraakt in het buitenland of via contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn vijf personen opgenomen in het ziekenhuis, de rest zit in thuisisolatie.

Eerder op de dag meldde het RIVM dat voor het eerst iemand in Nederland is overleden aan de gevolgen van een infectie met het virus. Het gaat om een 86-jarige man uit Hoeksche Waard, die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Hij meldde zich afgelopen zondag met urinewegklachten op de spoedeisende hulp en werd op het coronavirus getest nadat hij ook luchtwegklachten ontwikkelde. Het is volgens het RIVM nog niet bekend hoe de man besmet is geraakt met het COVID-19-virus.

Aantal besmettingen neemt sneller toe

Donderdag was voor het eerst een forse toename van het aantal besmettingen in Nederland te zien. Die stijging vindt plaats in de zogenoemde "indamfase", waarin mensen die beginnende keelklachten hebben of uit risicogebieden terugreizen in thuisisolatie moeten.

Een volgende fase waarin extra maatregelen nodig zijn, breekt aan als de GGD het aantal meldingen niet meer aankan en de lijst met risicogebieden langer wordt. Wat die maatregelen dan zijn, wil het kabinet niet zeggen.

